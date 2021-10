B.V.Riba d’Ave entre os melhores na prova “Bombeiros de Ferro 2021”

Os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave estiveram, este fim de semana, em destaque na prova “Bombeiro de Ferro 2021”.

A iniciativa desafiou os bombeiros a cumprir uma série de atividades operacionais no menor tempo possível, testando a capacidade física e psicológica dos soldados da paz.

Dois homens dos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave conseguiram chegar ao quarto lugar da classificação. O segundo comandante, Joaquim Sá, cumpriu o desafio no escalão 6 com 17 minutos e 44 segundos. Já Joaquim Gonçalves, sub-chefe, terminou a prova do escalão 4 decorridos que estavam 15 minutos e 7 segundos.

O “Bombeiro de Ferro 2021” decorreu, este ano, na Póvoa de Varzim.