As famílias portuguesas poderão pagar mais pelo bacalhau neste Natal. O preço deste alimento, habitual na mesa da Consoada, poderá subir mais cinco euros por quilo durante a época festiva. Atualmente, o preço médio ronda os 25 euros por quilo.

A subida poderá aumentar os gastos das famílias, sobretudo de quem compra bacalhau em maiores quantidades para as refeições de Natal e Ano Novo. Os valores variam consoante o estabelecimento, o tamanho do peixe e a qualidade do produto.

Entre os fatores que influenciam o preço estão a disponibilidade de pescado, os custos de transporte e conservação e o aumento da procura em dezembro. Como Portugal importa grande parte do bacalhau que consome, o mercado nacional também está dependente da evolução dos preços internacionais.

Para reduzir a despesa, os consumidores podem comparar preços, procurar promoções e antecipar as compras. Uma análise da DECO PROteste aos últimos quatro Natais, entre 2022 e 2025, concluiu que comprar bacalhau cerca de dez semanas antes da Consoada permitiu poupar, em média, 8,7% por quilo, face à semana do Natal.