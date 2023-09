Balazar: Mulher morre depois de ser acidentalmente atropelada pela filha

Famalicão: Médicos preocupados com falta de resposta do serviço de Medicina Física e Reabilitação do hospital

Há médicos «muito preocupados» com a falta de resposta do serviço de Medicina Física e Reabilitação do hospital de Famalicão. O serviço apresenta uma longa lista de espera para tratamento e «o hospital não mostra qualquer capacidade de resposta para utentes, mesmo os urgentes», relatam ao CIDADE HOJE. Os profissionais falam numa situação «crónica que urge resolver. Temos pacientes pós-operatórios com necessidades urgentes de tratamentos de fisioterapia sem resposta do Serviço Nacional de Saúde».

A situação agrava-se, asseguram, «com os constrangimentos nas clínicas convencionadas, incapazes de responderem a todas as solicitações. Muitas vezes ficam-se pela consulta e, depois, não conseguem agendar, em devido tempo, o tratamento».

Ao longo dos anos, denunciam, «nada foi feito para melhorar o serviço Medicina Física e Reabilitação» do Centro Hospitalar do Médio Ave «apesar das constantes queixas apresentadas à ARS Norte».

Com a criação da Unidade Local de Saúde, nova organização dos cuidados de saúde que vai entrar em vigor no próximo ano, «o quadro deverá piorar com o consequente prejuízo para os utentes». Estas situações já foram reportadas, por diversas vezes, à administração do CHMA, mas os médicos alertam que pouco ou nada está a ser feito para prestar os melhores cuidados aos utentes.