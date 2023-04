Balcão Único do Prédio leva serviço itinerante à União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela

A Câmara Municipal de Famalicão informou que a circulação na Rua Adolfo Casais Monteiro vai estar condicionada, a partir da próxima segunda-feira e até quinta-feira. Os trabalhos envolvem a requalificação do passeio e o abate de algumas árvores por motivos de segurança e constrangimentos para peões e moradores.

• Dia 03 abril – Trânsito interdito entre o cruzamento da Rua Adolfo Casais Monteiro com a Rua Barão da Trovisqueira e Rua Luís Barroso, entre as 09h15 e as 18h00, com acesso condicionado aos moradores do local.

• De 4 a 6 de abril – Trânsito condicionado, sendo permitida a circulação (condicionada) no sentido Rua Adolfo Casais Monteiro – Parque 1º Maio e proibida a circulação no sentido contrário.

Nos restantes dias poderão existir constrangimentos na via até à conclusão dos trabalhos.