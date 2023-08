O Papa Francisco pediu este domingo que o acompanhem com orações durante a sua viagem a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre de 1 a 6 de agosto.

“Peço-vos que me acompanhem na oração na minha viagem a Portugal. A partir da próxima quarta-feira, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, os jovens de todos os continentes viverão a glória do encontro com Deus e com os irmãos guiados por Nossa Senhora”, afirmou Francisco, durante a recitação do Angelus, na Praça de São Pedro.

Durante a sua viagem, o Papa visitará o santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, no dia 5 de agosto.

“A ela, estrela luminosa do caminho cristão tão venerado em Portugal, confio os peregrinos da JMJ e todos os jovens do mundo”, afirmou.