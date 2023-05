Banco Alimentar está este fim de semana à porta das superfícies comerciais

A Mercadona, empresa de supermercados, junta-se, uma vez mais, à campanha solidária organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome, que arranca esta sexta-feira e prolonga-se até ao próximo dia 14.

A empresa coloca todos os seus pontos de venda à disposição, nos distritos onde está presente, com o compromisso de motivar os “Chefes” a participar nesta campanha solidária, que consiste na doação monetária, em múltiplos de 1€, que pode ser efetuada nas caixas de pagamento no momento da compra. Os valores doados serão depois convertidos em alimentos pela Mercadona e entregues aos respetivos bancos alimentares, que podem selecionar a variedade de produtos que pretendem de acordo com as suas necessidades especificas, chegando, assim, a quem mais precisa.

Pilar Barbosa, Presidente do Banco Alimentar Contra a Fome de Braga, refere que: “A Mercadona tem revelado, desde a sua instalação nos Concelhos de Barcelos, Braga e Guimarães, uma elevada responsabilidade social. Estamos muito gratos por esta parceria quer nas Campanhas, quer durante todo o ano. São estes laços que nos permitem continuar a trabalhar na luta contra o desperdício alimentar e no apoio a todos os que têm, comprovadamente, carências alimentares”.

Doações da Mercadona em 2022

Com o objetivo de partilhar com a Sociedade parte do que dela recebe, no total, ao longo do ano de 2022, a Mercadona doou 1.900 toneladas de bens essenciais, o equivalente a cerca de 31.600 carrinhos de compras, a mais de 70 entidades de cariz social, entre as quais Bancos Alimentares, IPSS e ONG com as quais colabora em Portugal nas localidades onde está presente.