Banco Alimentar está nos supermercados este fim de semana

Mais de 40 mil voluntários estão este fim de semana em dois mil supermercados de todo o país para a campanha semestral de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome.

A iniciativa surge num momento de crescente procura de apoio alimentar. Segundo a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, a subida dos preços dos combustíveis e da habitação tem levado mais famílias a pedir ajuda, sem esperança de melhoria a curto prazo.

Quem preferir doar sem sair de casa pode fazê-lo pela plataforma Alimente esta Ideia ou pelo Portal de Doações Online. Nos primeiros três dias, as doações digitais já somaram, entre outros, mais de quatro mil litros de leite e cerca de 3.600 quilos de atum.

Nos supermercados, é também possível comprar vales de produtos específicos, cabendo depois à própria cadeia entregar os bens no Banco Alimentar regional, uma forma de reduzir a logística do processo.

Na edição homóloga de 2025 foram recolhidas perto de 1.900 toneladas de alimentos.