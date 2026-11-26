Os Bancos Alimentares Contra a Fome voltam às lojas este sábado e domingo, 28 e 29 de novembro, para mais uma campanha nacional de recolha de alimentos. Mais de 40 mil voluntários vão estar em cerca de 2.100 supermercados de todo o país.

Este ano, o mote é “Quem precisa de uma refeição pode estar na porta ao lado”. A campanha quer lembrar que a pobreza está muitas vezes perto de nós, mesmo quando não se vê. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho ou uma família da escola dos nossos filhos. Há quem tenha emprego e salário certo ao fim do mês e, mesmo assim, não consiga pagar a casa, a comida e a energia.

Os números ajudam a perceber o problema. No segundo trimestre de 2026, o preço das casas subiu 16,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em outubro, as rendas estavam 5,2% mais caras do que há um ano.

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A EAPN Portugal (Rede Europeia Anti-Pobreza) também chama a atenção para o peso da habitação. No relatório Pobreza e Exclusão Social em Portugal 2026, a taxa de pobreza é de 15,4%, mas sobe para 26,8% quando se contam os gastos com a casa. Quase metade dos adultos pobres (47,6%) tem trabalho. Nas famílias monoparentais, 40,7% das pessoas estão em risco de pobreza ou exclusão social.

Como ajudar

Basta entregar alimentos aos voluntários nas lojas aderentes. Os mais pedidos são leite, conservas, azeite, açúcar, farinha, arroz e massa.

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Quem não puder ir às lojas pode comprar vales de produtos nas caixas dos supermercados aderentes até 8 de dezembro. Também pode doar online, em www.alimentestaideia.pt. Esta opção serve ainda para quem está fora do país.

Os alimentos seguem para os 21 Bancos Alimentares do país. Lá são pesados, separados e entregues a instituições de solidariedade social. Sempre que possível, ficam na região onde foram doados.