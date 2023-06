Banda de Famalicão e Aronis Show animam Festas ao Santíssimo Sacramento em Brufe

Na manhã desta terça-feira, foram entregues os certificados aos alunos do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco que venceram o concurso “Eu Sou Europa”. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Representação da Comissão Europeia e do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. A sessão contou com a presença de Katalin Gönczy, representante destes organismos, e do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Na ocasião Mário Passos assinalou que «em Famalicão temos trilhado um caminho de valorização e consolidação dos valores europeus», caminho este, prosseguiu, «apenas possível de ser concretizado tendo ao nosso lado as gerações famalicenses mais novas, que têm dado provas inequívocas da sua ligação e interesse pelos assuntos europeus». Este concurso, «bem como os inúmeros projetos desenvolvidos nas escolas, como é exemplo o programa Erasmus+, são bem prova disso», realçou o autarca.

O concurso “Eu Sou Europa”, integrado nas atividades da Casa Europa, promove, junto dos jovens, a consciencialização da importância da integração portuguesa na União Europeia e do impacto das suas políticas e ações no seu quotidiano.

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco participou numa sessão presencial na Casa Europa, no Edifício Jean Monnet, em Lisboa, com 22 alunos, tendo alcançado um total de 94% de respostas corretas, sendo que a média das demais escolas participantes foi de 76%. Agora, os alunos vencedores vão participar numa sessão “Euroscola” no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, juntamente com alunos de outros estabelecimentos de ensino europeus.