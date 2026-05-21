Cultura, Música, Região

Banda de Música da Trofa celebra 75.º aniversário

No âmbito do 75.º aniversário da Banda de Música da Trofa, foi agendada uma semana cultural, entre 18 e 21 de junho, que vai decorrer na sede da instituição.

Quinta-feira, dia 18, às 19 horas, será celebrada missa na igreja matriz da Trofa; sexta-feira, 21 horas, porto de honra; 21h30, atuação do Grupo de Dança Paranho e Paradela; 22h30, dj Duart; dia 20 de junho, 15 horas, arruada da Orquestra Juvenil EMAT; 16 horas, atuação do Grupo de Bombos de Sabrosa; 18 horas, concerto da Orquestra Juvenil EMAT; 21horas, subida ao palco das tunas académicas de Medicina do Porto e da Escola Superior de Saúde de Santa Maria; 23 horas, fogo de artifício; 23h30, interpretação de Amigo Simão.

No domingo, dia 21, pelas 10 horas, caminhada de 7 km (inscrição em https://www.arparadela.pt); às 10h30, atuação do Grupo de Bombos de Figueiró e, às 15 horas, exibe-se o Rancho Folclórico da Trofa.

No sábado haverá jantar com arroz de cabidela; no domingo, é almoço e a ementa é feijoada. Reserva (17,5 euros) através do 919 207 204.

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Maior festival universitário europeu de minicarros personalizados chega a Guimarães

A Universidade do Minho, em Guimarães, recebe no dia 27 de maio, o Race Party, considerado o maior festival académico europeu de provas de minicarros personalizados.

Nesta edição – a 11.ª – são aguardados 200 alunos de engenharia em provas de design, rapidez e distância, além de desafios surpresa e dos campeões e de vários prémios. O festival decorre das 12h00 às 16h30, na nave principal do campus de Azurém, sendo a entrada livre. A organização é do Departamento de Engenharia Mecânica e ao Centro de Investigação em Microssistemas Eletromecânicos (CMEMS) da Escola de Engenharia da UMinho.

Os minicarros foram construídos no decurso do presente semestre letivo e seguem os princípios da engenharia, procurando bons desempenhos (sem combustível nem bateria), soluções criativas, design inovador e preocupação ambiental, além de se fomentar o espírito de equipa.

Nesta Race Party há uma prova de rapidez, às 12h30, em que cada minicarro, acionado apenas por uma mola, percorre cinco metros o mais rápido possível. A prova de distância é às 15h00 e ganha o veículo que chegar mais longe num só lançamento. Segue-se a prova surpresa. São 15 minutos para cada grupo ajustar a eficiência e performance do seu bólide para um determinado objetivo. Já o desafio dos campeões vai permitir, às 16h00, uma última tentativa para os concorrentes que queiram superar o desempenho dos minicarros vencedores.

Esta iniciativa, criada em 2015, é comparável a eventos similares dos EUA e permite a estudantes portugueses de engenharia desenvolverem protótipos físicos e virtuais com várias soluções, adequando a complexidade ao seu grau de conhecimento científico-tecnológico e à sua ligação a uma futura profissão.

Famalicão: “O Fantasma da Ópera” (1925) pode ser visto na Fundação com banda sonora tocada ao vivo

O FIO – Festival Internacional de Órgão passa este fim de semana pelo concelho de Famalicão, a começar já em Bairro, na noite de sexta-feira, na igreja paroquial. Para as 21h30 está marcado o concerto da organista italiana Ilaria Centorrino.

No sábado, um novo concerto realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda. A partir das 21h30 é celebrado o centenário do icónico filme “O Fantasma da Ópera” (1925), uma obra-prima do cinema, dirigida por Rupert Julian e baseada no romance de Gaston Leroux. A banda sonora deste filme será tocada ao vivo pelo organista português André Ferreira, que executará músicas e realizará improvisações ao órgão para evocar a intensidade emocional e o suspense que marcaram o filme, uma história de amor, obsessão e mistério na Ópera de Paris.

O FIO termina a sua passagem por Famalicão no domingo, 24 de maio, às 17h00, com um concerto dos espanhóis Miriam Cepeda no órgão da Igreja de Ribeirão e Luís Alberto Requejo no clarinete. Na Igreja de Ribeirão destacam-se dois instrumentos: um órgão histórico tipo realejo, em formato de armário, construído pelo organeiro português António José dos Santos (c.1808-1883); e um órgão Klais, com 15 registos, dois teclados e pedaleira, de construção da empresa alemã Orgelbau.

Depois de 10 edições realizadas em igrejas e monumentos históricos de Santo Tirso e Famalicão, o FIO, evento cultural que liga territórios, património e pessoas, chegou este ano a Guimarães.

Organizado pela Tagus – Atlanticus Associação Cultural e pela JMS Organaria, o festival, cujo diretor artístico é Rodrigo Teodoro de Paula, encerrará entre 29 e 31 de maio em Santo Tirso.

Cibersegurança em destaque no IPCA Cyber Summit 2026

O IPCA organiza, a 26 de maio, o Cyber Summit 2026, um evento dedicado aos desafios da cibersegurança que reúne especialistas para discutir a proteção de sistemas e a continuidade face a ameaças digitais.

A iniciativa vai ter lugar no campus de Barcelos, com início às 9h00, e promove a reflexão sobre os desafios atuais da segurança digital e o impacto das ameaças cibernéticas nas organizações.

O evento inclui sessões de debate e intervenções especializadas com o objetivo de divulgar boas práticas, reforçar competências e estimular a cooperação entre o meio académico e o tecido empresarial.

As inscrições para participar no evento e a informação detalhada da programação estão disponíveis aqui.

Famalicão: Pedro Moutinho canta esta sexta-feira no 5.º aniversário da ACAFADO

A Associação Cultural & Artística Famalicão Fado está a comemorar o quinto aniversário que terá a participação especial de Pedro Moutinho. O conhecido fadista está, na noite desta sexta-feira, na Gala de Fado que decorre a partir das 21h30 na Praça Manuel Sottomaior (Rua Direita), no centro da cidade.

Também vão subir ao palco as vozes dos fadistas Patrícia Costa, Joaquim Macedo, Vânia Leal, Sara Sousa, Lu Silva, Paula Canossa, Joaquim Carneiro e Mónica Jarimba. Na guitarra portuguesa estarão Miguel Amaral e João Martins; na viola de fado, João Araújo; e no baixo acústico, Filipe Fernandes.

Câmaras de Famalicão, Trofa, Santo Tirso e Vila do Conde unidas na proteção do Rio Ave

Os quatro municípios vão reunir, a 28 de maio, nos Paços do Concelho da Trofa, com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para definir uma estratégia intermunicipal para a reabilitação e valorização ambiental do rio Ave.

A reunião terá como principal foco a proliferação do jacinto-de-água (Eichhornia crassipes), espécie invasora que tem afetado o ecossistema fluvial, comprometendo a biodiversidade, o equilíbrio ecológico e a utilização sustentável do rio.

A sessão de trabalho permitirá efetuar um diagnóstico da situação, avaliar estratégias para a remoção e controlo da espécie invasora, reforçar a articulação institucional entre os municípios e a APA e identificar eventuais linhas de financiamento que permitam intervenções estruturadas e sustentáveis.

Esta iniciativa assume um carácter inédito, reunindo pela primeira vez os quatro municípios atravessados pelo rio Ave numa ação conjunta de cooperação institucional orientada para a recuperação ambiental e valorização deste importante recurso natural.

Com esta iniciativa, os municípios reforçam o compromisso com a sustentabilidade ambiental, a proteção dos recursos hídricos e a valorização ecológica e paisagística do rio Ave, promovendo uma abordagem integrada e de longo prazo para a reabilitação deste relevante corredor ambiental da região.

Famalicão: Casa das Artes celebra 25 anos com programação especial

A festejar 25 anos, a Casa das Artes de Famalicão prepara um programa especial, que vai abranger todas as idades. Embora a data de aniversário seja 1 de junho, foi preparado um programa que se estende de 29 de maio a 6 de junho.

Miguel Araújo atua nos dias 29, 30 e 31 de maio. Subirá ao palco em formato sexteto para apresentar o espetáculo “Por Fora Ninguém Diria”.

No domingo, dia 31 de maio, a partir das 10h00, a Casa das Artes estará de portas abertas à comunidade com um conjunto de atividades. O “Open House” tem programada, às 10h30, 14h30 e às 16h30, a realização de visitas guiadas aos diferentes espaços do teatro municipal, incluindo áreas habitualmente reservadas, como bastidores e zonas técnicas.

No foyer estará uma exposição comemorativa dos 25 anos da instituição, acompanhada de animação musical com DJ. Paralelamente, o café-concerto recebe oficinas de leitura e contos para o público infantojuvenil, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

A sala de ensaios vai acolher performances curtas, orientadas por formadores e bailarinos, das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00. No pequeno auditório será exibido um vídeo promocional sobre os bastidores e a contextualização da exposição, servindo como ponto final das visitas guiadas.

O espaço exterior será animado, de manhã e de tarde, com atuações e demonstrações interativas do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC). O “Open House” termina com um último concerto de Miguel Araújo, às 18h00, e com o bolo de aniversário, às 19h30.

Na segunda-feira, 1 de junho, dia em que a Casa das Artes celebra oficialmente o seu 25.º aniversário, as atividades arrancam às 10h00 com a exibição do filme de animação “Hitpig – O Herói da Bicharada”. Mais tarde, entre as 14h00 e as 16h00, a festa continua no Parque de Sinçães com a “Parada por Musgo”, um espetáculo de estética visual que transporta o público para o imaginário da floresta, combinando a beleza da natureza com a energia da percussão e de instrumentos não convencionais.

A programação continua no dia 3 de junho, às 21h00, com o espetáculo musical para crianças “Prelúdio para Adormecer as Estrelas”, criado e interpretado por Mariana Miguel e produzido pela d’Orfeu AC. Destaca-se, no dia 5 de junho, o concerto de Rui Massena, com Parents’ House – Piano Solo, um espetáculo especial em que o pianista celebra uma década de composições.

No sábado, dia 6 de junho, a Orquestra Sinfónica ARTAVE atua, em concerto promenade, às 18h00, apresentando “A Cinderela”, de Sergei Prokofiev, com narração de Jorge Castro Ribeiro e direção do maestro Luís Machado. O encerramento das celebrações acontece pelas 21h30, com a exibição do filme “Star Wars: Mandalorian e Grogu”.