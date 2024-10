Bandeiras Eco-Escolas entregues a Famalicão

Orçamento do Estado para 2025 atribui mais de 3.582 milhões às freguesias do concelho

O Governo divulgou a proposta de transferência de fundos para cada freguesia e união de freguesias do país, no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano, cujo documento foi apresentado, esta quinta-feira, pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

No que concerne ao concelho, cujo valor total é de 3. 582.763 milhões de euros, Famalicão e Calendário, contemplada com 262 908; Ribeirão, 163 948; Joane, 154 321; Vale S. Cosme/Telhado/Portela 148 095; e Antas e Abade de Vermoim, 147 524, são as freguesias que mais recebem.

Confira o que contempla a proposta do OE2025 para cada freguesia de Famalicão:

Bairro 94 503; Brufe 78 425; Castelões 75 964; Cruz 72 453; Delães 96 434; Fradelos 112 362; Gavião 101 956; Joane 154 321; Landim 89 679; Louro 80 642; Lousado 104 294; Mogege 72 581; Nine 90 463; Pedome 75 167; Pousada de Saramagos 72 501; Requião 97 982; Riba de Ave 89 741; Ribeirão 163 948; Oliveira (Santa Maria) 96 657; Vale (São Martinho) 76 096; Oliveira (São Mateus) 84 214; Vermoim 90 309; Vilarinho das Cambas 75 211; União das freguesias de Antas e Abade de Vermoim 147 524; União das freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures 126 749; União das freguesias de Avidos e Lagoa 92 332; União das freguesias de Carreira e Bente 93 632; União das freguesias de Esmeriz e Cabeçudos 105 475; União das freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz 140 637; União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei 125 027; União das freguesias de Ruivães e Novais 102 909; União das freguesias de Seide 91 572; União das freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela 148 095; e União das freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário 262 908

Na proposta do OE2025, o Governo atribui às freguesias o montante global de 396.604.751 euros através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF). Esta subvenção prevê para o próximo ano mais 47,1 milhões do que o montante inscrito no ano anterior (que foi de 349,4 MEuro).