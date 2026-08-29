Atenção a quem este fim de semana procura as praias fluviais de Braga. A Agência Portuguesa do Ambiente desaconselha os banhos em Adaúfe, Cavadinho, Ponte do Bico e Merelim São Paio, devido à presença de contaminação microbiológica na água.

As análises detetaram valores elevados de E. coli e/ou enterococos intestinais, levando as autoridades a recomendar que não se entre na água.

Também na praia fluvial de Verim, na Póvoa de Lanhoso, os banhos estão desaconselhados, mas neste caso por precaução, devido à possibilidade de ocorrência de descargas.