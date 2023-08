Bárbara Bandeira vai atuar pela primeira vez em Vila Nova de Famalicão.

A aclamada artista pop portuguesa, autora de alguns hits do momento, vai atuar no Famalicão Youth Fest, um festival dedicado aos jovens do concelho.

O espetáculo vai contar ainda com a participação da famalicense Maria Gil, vencedora de uma das últimas edições do programa da RTP “The Voice”.

O concerto, no anfiteatro da Devesa, é de entrada gratuita.