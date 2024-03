Barcelos: Catarina tem 16 anos está desaparecida desde segunda-feira

Trinta e três alunos do 12º ano do Curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária Camilo Castelo Branco e quatro docentes do grupo de Física e Química, visitaram, no início deste mês, o Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear-CERN.

O CERN, situado em Genebra, é o maior laboratório de física de partículas do mundo onde o conhecimento, a tecnologia e as experiências na física de partículas têm proporcionado benefícios para a sociedade, desenvolvendo novas tecnologias na área da medicina, na indústria, nos setores alimentar e automóvel.

Segundo os professores responsáveis, esta visita «proporcionou o contacto direto com os investigadores e com o ambiente de investigação científica, nomeadamente com as atividades que são desenvolvidas na física experimental de partículas e permitiu alargar conhecimentos científicos e tecnológicos, ao mesmo tempo que se amplificam visões culturais e relações interpessoais».

Esta atividade foi também muito importante, do ponto de vista social e para o desenvolvimento e formação dos jovens enquanto cidadãos, contribuindo para uma escolha profissional informada e consciente. Representou, também, uma enorme contribuição a nível académico e científico, para estes alunos pré-universitários.

Além da visita ao CERN, os alunos tiveram a oportunidade de descobrir autonomamente os principais pontos de interesse turístico e cultural da cidade.