Barcelos: Cliente ganha mil euros com raspadinha de dois euros

A Câmara Municipal da Trofa vai promover uma campanha de sensibilização para o uso de meios alternativos ao automóvel, como a bicicleta e os transportes públicos, promovendo também os corredores pedonais de cicláveis do concelho.

Esta iniciativa está inserida na Semana Europeia da Mobilidade, que decorre de 16 a 22 de setembro.

Recorde-se que atualmente a autarquia trofense tem ao dispor da população três corredores pedonais e cicláveis para promover a bicicleta como meio de transporte. A Ciclovia do Coronado, com uma extensão de 2,5 km, ligando as freguesias de São Mamede e São Romão do Coronado. A Ciclovia Norte, com uma extensão de 3 km que liga os diversos serviços, desde o Interface rodoferroviário, Escola EB 2/3, Aquaplace, Parque das Azenhas, Alameda da Estação e Parques N. S. das Dores e Dr. Lima Carneiro, Fórum Trofa XXI e Paços do Concelho. O Parque das Azenhas percorre as margens do Rio Ave, numa extensão de 5 km, com especial destaque para o circuito interpretativo e informativo do património natural e cultural.

Para além da campanha de incentivo ao uso dos corredores pedonais, a Câmara Municipal da Trofa reforça a campanha para utilização dos transportes públicos da Rede UNIR, em detrimento do automóvel.

Recorde-se que a Loja da Mobilidade marcou o arranque do projeto MOVE-T que apresenta informação atualizada das redes de transportes, das linhas disponíveis, e da hora prevista de chegada dos autocarros, e dos lugares de estacionamento disponíveis, nos 4 parques de estacionamento que integram o projeto C-Streets. A Loja da Mobilidade efetua a venda e renovação do Andante e apresenta informação sobre os transportes disponíveis.