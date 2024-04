Ao início da manhã desta quinta-feira, um choque frontal entre dois veículos ligeiros, na Avenida da Aldeia Nova, na freguesia de Cruz, provocou dois dois feridos ligeiros.

O socorro às vítimas, que foram transportadas para o hospital, foi feito pelos BV Famalicão.

A corporação esteve no local com duas ambulâncias, com o apoio da GNR de Famalicão.