Barcelos: Gata queimada em forno e deixada uma semana a sofrer já tem nova família

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 31.000 artigos contrafeitos num montante que ascende a 440 mil euros, durante uma operação realizada no concelho do Grande Porto, foi este sábado anunciado.

Em comunicado, a ASAE revelou que na operação foi verificado que um estabelecimento procedia ao comércio a retalho e por grosso de vários artigos de origem contrafeita ou que imitavam marcas registadas de grande renome internacional.

Entre os artigos encontravam-se camisolas, casacos, lenços, fatos de treino, t-shirts, artigos diversos de marroquinaria — malas e carteiras de senhora, bijuteria, óculos e perfumes.

O respetivo processo-crime foi remetido aos serviços do ministério público da comarca competente, refere ainda a ASAE na nota.

De acordo com o organismo, enquanto órgão de polícia criminal, irá manter a atividade no âmbito do combate à contrafação com vista à salvaguarda das regras do mercado e da livre concorrência, defendendo os direitos da propriedade industrial, bem como a segurança dos consumidores na medida em que o comércio de produtos contrafeitos poderá colocar seriamente em perigo a saúde e a segurança dos cidadãos.