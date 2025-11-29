Barcelos: Homem de 40 anos arguido por transportar roupa contrafeita

A Mercadona junta-se, uma vez mais, à campanha “Toda a Ajuda Vale” organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome, entre os dias 28 de novembro a 7 de dezembro. A empresa coloca os seus pontos de venda à disposição da campanha, com o objetivo de dar aos seus clientes a possibilidade de participar através de angariação de fundos.

À semelhança de anos anteriores, a colaboração da Mercadona na campanha do Banco Alimentar efetua-se mediante doações monetárias, em múltiplos de 1€, que os clientes poderão realizar no momento da compra, na caixa de pagamento.

A doação em caixa permite responder às necessidades reais dos beneficiários, já que o montante doado será convertido na totalidade em alimentos que os Bancos Alimentares mais precisam e entregues ao longo de todo o ano. Tudo isto com o objetivo de contribuir para melhorar as suas condições de vida.

Na campanha que decorre até 7 de dezembro, a Mercadona irá adicionar ao montante doado pelos clientes uma contribuição extra de 10%. Este valor adicional será totalmente convertido em alimentos e entregue ao Banco Alimentar local.

No total, em 2024, a empresa doou 1 300 toneladas de alimentos, o equivalente a 22 760 carrinhos de compras de bens de primeira necessidade, colaborando com 80 entidades sociais em Portugal.