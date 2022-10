Barcelos: Jovem fica em estado grave na sequência de acidente de mota

O condutor de uma moto 4 ficou ferido, este domingo à tarde, na sequência do despiste do veículo que conduzia, na Rua das Rãs, em Santo Tirso.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 15h50 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, depois de assistida no local, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A PSP também foi acionada e tomou conta da ocorrência.

Imagem: Bombeiros Voluntários de Santo Tirso