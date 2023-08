Barcelos: Jovem morre em acidente de carro e colega fica em estado grave

Um jovem de 21 anos morreu na madrugada desta segunda-feira, em Barcelos, após um despiste de carro. O acidente ocorreu em Barqueiros, junto às bombas da Prio na EN205.

Segundo o portal E24, o carro, conduzido por um jovem de 21 anos, perdeu o controlo e colidiu violentamente contra uma casa. A viatura pegou fogo, mas foi rapidamente controlado pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.

Com o apoio das equipas de emergência médica do INEM, foi possível resgatar os dois jovens, que se encontravam encarcerados. No entanto, um deles acabou por não resistir aos graves ferimentos e foi declarado óbito no local.

O outro jovem, também de 21 anos, foi transportado em estado crítico para o Hospital de Braga.

As causas do acidente estão ainda a ser investigadas pela GNR.