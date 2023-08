Barcelos: PJ deteve reformado de 70 anos que chegou fogo à casa onde residia

A Polícia Judiciária deteve o presumível autor de um incêndio em edifício habitacional e violência doméstica, factos ocorridos no passado sábado, numa freguesia do concelho de Barcelos.

O detido, um reformado de 70 anos de idade, residente no concelho, atuou num quadro continuado de violência doméstica, por motivos fúteis e de forma intencional. No dia dos factos, ao final da tarde, deslocou-se à habitação e na fração superior da casa, onde também reside, ateou fogo ao interior do quarto, assim provocando um incêndio.

A habitação ficou com vários danos e inabitável.

As diligências realizadas permitiram a consolidação de substanciais elementos indiciários e conduziram à detenção do arguido, o qual vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O homem está indiciado pelos crimes de incêndio, dano qualificado e violência doméstica, podendo ser condenado a penas de prisão que, em cumulação, podem atingir os 18 anos.

Imagem Ilustrativa