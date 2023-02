Um homem, com cerca de 30 anos, ficou ferido na sequência da colisão entre uma bicicleta e um automóvel, na Rua Adelino Costa Campos, na vila de Ribeirão, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o acidente aconteceu cerca das 20h00, sendo que para o socorro foi acionada a Cruz Vermelha de Ribeirão.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.