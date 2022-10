Duas pessoas ficaram feridas, na madrugada deste domingo, na sequência do despiste do automóvel onde seguiam.

O acidente deu-se por volta das 03h40, em plena N204, na freguesia de Brufe.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, acompanhados pela VMER de Famalicão.

As vítimas, com ferimentos considerados ligeiros, foram transportadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.