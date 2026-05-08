Concelho

Batalha das Flores em Famalicão adiada para o dia 17

A Câmara Municipal de Famalicão comunicou, na tarde desta sexta-feira, o adiamento do Desfile / Batalha das Flores, agendado para a tarde deste domingo, dia 10.

A decisão está relacionada com o mau tempo previsto para os próximos dias.

A autarquia informa que todo o programa previsto para este fim de semana, como concertos, zona de restauração, irão manter-se, sendo que a Batalha das Flores ficará marcada para o domingo seguinte, dia 17, para o período da tarde.

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Famalicão: Tiago Pereira vai saltar por Portugal

O atleta famalicense foi chamado pela Federação Portuguesa de Atletismo para os Campeonatos Ibero-Americanos. Também Gabriel Maia, que residiu e estudou durante muitos anos em Famalicão, foi chamado.

Tiago Pereira representa atualmente o Benfica e é um dos especialistas nacionais no salto. Nos campeonatos que vão decorrer em Lima, no Peru, de 29 a 31 de maio, o famalicense vai competir no triplo salto.

Gabriel Maia, que representa o Sporting, vai correr os 100 e 200 metros.

Famalicão: Aprovado por unanimidade Voto de Saudação aos Antigos Combatentes

Na manhã desta quinta-feira, na reunião da Câmara Municipal, o vereador do CHEGA apresentou um Voto de Saudação aos Antigos Combatentes que foi aprovado por unanimidade.

Segundo a proposta do único eleito do CHEGA no executivo municipal, Pedro Alves, o voto pretende «prestar justa homenagem a todos os militares portugueses que serviram a Pátria em contexto de guerra, conflito ou missão operacional».

No passado dia 9 de abril assinalou-se o Dia do Combatente, «data de profundo significado nacional por reconhecer o dever, a coragem e o espírito de missão acima do seu interesse pessoal dos ex-combatentes».

Saudar os antigos combatentes, «não é apenas recordar o passado», refere Pedro Alves que acrescenta que «é afirmar valores permanentes como o patriotismo, a honra, a responsabilidade e a solidariedade». Por isso, o vereador diz que «Vila Nova de Famalicão tem o dever de prestar esta justa homenagem aos homens e mulheres que defenderam Portugal».

 

Famalicão: Stand Itinerante da Educação ajuda alunos a escolher o percurso académico

Depois da feira da oferta formativa, que decorreu recentemente em Vale S. Cosme, a Câmara Municipal tem a percorrer o concelho um Stand Itinerante da Educação para ajudar os alunos do 9.º ano a decidir o seu percurso formativo.

O stand está a percorrer, durante o 3.º período, os agrupamentos de escolas levando informação e orientação diretamente aos estudantes do 9º ano de escolaridade.

Este espaço, que já passou pelos agrupamentos Camilo Castelo Branco, D. Sancho I e D. Maria II, vai, no início da próxima semana, 11 e 12 de maio, para o AE Ribeirão; segue, depois, para o AE Terras do Ave (Pedome), nos dias 13 e 14: Em Gondifelos estaciona nos dias 18 e 19 e, por último, de 25 a 26 de maio, está em Joane, no Agrupamento Padre Benjamim Salgado.

No Stand Itinerante da Educação os alunos podem esclarecer dúvidas, receber materiais de apoio e guias informativos sobre ofertas formativas e, desta forma, planear de forma mais avalizada o próximo passo no seu percurso académico ou profissional.

Famalicão: Diogo Costa é novamente campeão nacional de Singapura

Pelo segundo ano consecutivo, Diogo Costa sagrou-se campeão nacional pelo Lion City Sailors FC, formação de Singapura.

O jovem jogador, tal como o companheiro Rui Pires, que é de Mirandela, foram felicitados pelo Sindicato dos Jogadores.

Diogo Costa, de 22 anos, está no clube desde janeiro de 2025, emprestado pelo FC Famalicão, mas rapidamente convenceu e em julho assinou contrato por cinco épocas.

Famalicão: Paulo Cunha defende circularidade como estratégia para a competitividade

O deputado famalicense, membro da Comissão da Indústria, Investigação e Energia, defendeu em Copenhaga que a circularidade tem de ser encarada como uma estratégia de competitividade para a indústria europeia, «capaz de reforçar e estimular a inovação ao longo de toda a cadeia de valor, e não como um exercício de conformidade regulatório».

Paulo Cunha sublinhou, ainda, a necessidade de criar regras mais claras e estáveis para o setor, defendendo políticas que permitam tornar a transição sustentável mais viável para as pequenas e médias empresas. O famalicense também quer menos encargos administrativos e mais investimento em inovação, digitalização e reciclagem têxtil, para reforçar a competitividade da indústria europeia. «O grande desafio europeu é tornar a escolha sustentável também mais competitiva», considerou.

No Global Fashion Summit, uma das principais conferências internacionais dedicadas à sustentabilidade e ao futuro da indústria do têxtil e da moda, Paulo Cunha esteve ao lado de representantes da Comissão Europeia e da indústria.

No decurso do mesmo encontro, participou num debate centrado na forma como a Europa pode alinhar competitividade, inovação e circularidade, num contexto marcado por novas exigências regulatórias e pela necessidade de reforçar a capacidade industrial europeia.

Paulo Cunha também esteve numa mesa-redonda sobre incentivos à circularidade no setor têxtil e interveio no palco principal do evento, na apresentação do “2030 Circularity Blueprint”, iniciativa dedicada à aceleração da transição sustentável na indústria da moda.

O Global Fashion Summit reúne anualmente líderes políticos, empresas, especialistas e organizações internacionais para debater os desafios da sustentabilidade, da inovação e da competitividade na indústria da moda e do têxtil.

Famalicão: Bombeiros alertados para incêndio em empresa de carnes na Av. do Brasil

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, cerca das 12h05, para um incêndio numa empresa de carnes, localizada na Avenida do Brasil, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, as chamas deflagraram numa zona de estufas e foram rapidamente combatidas.

A empresa encontrava-se a laborar e houve necessidade de evacuar as instalações.

Não há, até ao momento, informação sobre a existência de feridos.