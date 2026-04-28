Batalha das Flores promete encher as ruas de Famalicão em maio

Famalicão prepara-se para receber, entre os dias 8 e 10 de maio, mais uma edição da Festa da Flor, um evento que alia cor, criatividade e tradição no coração da cidade.

O programa inclui vários momentos de destaque, como o concerto de Ana Moura, na noite de 9 de maio, e o já emblemático Desfile Batalha das Flores, que sai à rua na tarde de domingo. Este cortejo contará com 39 associações e mais de 1500 participantes, que darão vida a carros alegóricos e figurinos repletos de flores.

Durante o evento, o centro urbano será decorado com diversas instalações florais, da responsabilidade de cerca de 80 coletividades e empresas do setor. Na Praça D. Maria II, estará instalado o espaço de venda de flores e plantas, a par das tradicionais tasquinhas com comes e bebes.

A programação contempla ainda animação de rua, exposições e oficinas criativas, que vão desde a cerâmica e pintura ao bordado, artes decorativas, criação de terrários, flores de papel e atividades de teatro infantil.