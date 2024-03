Beata Alexandrina: Santinha de Balasar faria hoje 120 anos

Distrital do PSD congratula-se com eleitos para órgãos da Assembleia da República

A Comissão Política Distrital do PSD de Braga congratula-se pela eleição de Jorge Paulo Oliveira para secretário da Mesa da Assembleia da República, e do vimaranense Emídio Guerreiro para presidente do Conselho de Administração do órgão.

Recorde-se que a Assembleia da República será liderada por José Pedro Aguiar-Branco, também do PSD.

O famalicense Jorge Paulo Oliveira está no Parlamento desde 2011 e foi eleito para novo mandato nas eleições de 10 de março, integrando a lista da Aliança Democrática pelo distrito de Braga.

Paulo Cunha, presidente da Distrital do PSD e vice-presidente nacional desta estrutura partidária, recorda que a escolha dos deputados à Assembleia da República foi um «processo exigente e responsável» para «garantir os seus melhores candidatos – apesar de o Distrito ter muitos, e bons – mulheres e homens, que ofereciam, e oferecem, muita confiança a todos os eleitores do território bracarense», destaca o político famalicense. E que este é o resultado dessas opções, conclui o responsável pelo PSD no distrito de Braga.