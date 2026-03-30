Região

Beata Alexandrina: Santinha de Balasar nasceu há 122 anos

Esta segunda-feira, 30 de março, celebram-se 122 anos do nascimento de Alexandrina Maria Costa, mais conhecida como a Santinha de Balasar, em Balasar, Póvoa de Varzim.

Alexandrina dedicou toda a sua vida a Deus. Aos 21 anos ficou acamada devido a uma mielite, mas nunca deixou de acolher devotos e orientar aqueles que a procuravam, oferecendo consolo, fé e esperança. Durante a vida, também foi mestra de costura, ensinando várias pessoas da região.

Faleceu a 13 de outubro de 1955. Após a sua morte, os fiéis passaram a fazer romagens à igreja paroquial de Balasar, onde está sepultada. A sua beatificação, em 25 de abril de 2004, trouxe milhares de pessoas à freguesia, emocionadas pelo exemplo de fé e entrega da beata.

O Santuário Alexandrina de Balasar destaca que a sua vida é um exemplo de amor, humildade e confiança em Deus, lembrando-nos de viver com generosidade e fé, mesmo nas dificuldades do dia a dia.

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Mariza, D.A.M.A, Matias Damásio e muito mais na Festa das Cruzes em Barcelos

A Festa das Cruzes, em Barcelos, já revelou os principais nomes do cartaz musical deste ano. Mariza, D.A.M.A e Matias Damásio foram hoje anunciados como cabeças de cartaz, numa cerimónia realizada no Theatro Gil Vicente.

A romaria, considerada a primeira grande festa do Minho, vai decorrer entre 30 de abril e 03 de maio. A abertura musical está marcada para 30 de abril, véspera do Dia do Trabalhador, com a atuação da fadista Mariza.

No dia 01 de maio, feriado nacional, sobem ao palco os D.A.M.A. Já no dia seguinte, 02 de maio, o público poderá assistir ao concerto de Matias Damásio.

O programa termina a 03 de maio, feriado municipal em Barcelos, com um espetáculo de encerramento que junta Quinta do Bill e a Banda Musical de Oliveira.

Para além dos concertos, a Festa das Cruzes inclui vários momentos tradicionais, como os tapetes de flores dedicados ao Senhor da Cruz, a Batalha das Flores, no dia 01 de maio, e a procissão que reúne as cruzes das 89 paróquias do concelho, no dia 03 de maio.

Trofa: Câmara abre discussão pública do Plano Municipal de Ação Climática

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A Câmara Municipal da Trofa colocou a discussão pública o Plano Municipal de Ação Climática (PMAC) até ao dia 26 de abril, com o objetivo de recolher contributos da população e entidades interessadas.

O PMAC é o principal instrumento de planeamento da política climática a nível local, previsto na Lei de Bases do Clima, assegurando a articulação da estratégia municipal com os referenciais a nível nacional, nomeadamente a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC 2050) e o Plano Nacional Energia e Clima (PNEC 2030).

O Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo, apela à participação dos Trofenses “este é um instrumento fundamental que nos permite olhar para o futuro com responsabilidade. É importante que participem ativamente, contribuindo com ideias e sugestões para um documento que terá impacto direto na vida de todos”.

O PMAC integra um plano de ação organizado pelos setores do Edificado, Mobilidade e Transportes, Biodiversidade e Floresta, Recursos Hídricos, Ordenamento do Território, Iluminação Pública e Semaforização, Saúde e Segurança de Pessoas e Bens, Indústria e Agricultura.

No âmbito deste processo vai ser realizada uma sessão pública de apresentação, aberta a toda a população, no dia 16 de abril, entre as 18h30 e as 20h00, no Auditório Fórum Trofa XXI.

O documento está disponível para consulta aqui e no Balcão de Atendimento dos Paços do Concelho. Durante o período de discussão pública, os interessados poderão apresentar contributos através do email geral@mun-trofa.pt , por via postal ou presencial nos serviços municipais.

Colheita de sangue, em Lamelas, em Santo Tirso

No próximo sábado, dia 4 de abril, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita em Lamelas, Santo Tirso, com o apoio da Liga de Amigos Veiga do Leça desta localidade.

Aberta à população em geral, a colheita será realizada entre as 9 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.

 

 

“Vila Páscoa” da Trofa oferece viagem à Disneyland Paris

Integrada no evento “Vila Páscoa”, a Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a AEBA – Associação Empresarial do Baixo Ave, lançou uma aplicação que dá acesso a um passatempo interativo e totalmente gratuito, que irá atribuir 70 prémios, sendo que o primeiro prémio é uma viagem para duas pessoas à Disneyland Paris.

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo, o objetivo «é aproximar as pessoas do comércio local e valorizar os nossos espaços turísticos de forma divertida e interativa».

O segundo prémio consiste num equipamento de ar condicionado; o terceiro numa noite em quarto duplo com pequeno-almoço no Hotel Cidnay; o quarto um bilhete de entrada de 1 dia/1 parque na Disneyland Paris para duas pessoas; e o quinto num kit de emagrecimento.

A participação é simples, após o download da aplicação na Google Play Store ou Apple Store e respetivo registo, os utilizadores poderão acumular pontos através de compras em estabelecimentos aderentes e visitas a locais turísticos identificados na app.

As lojas aderentes estarão identificadas com a imagem da “Vila Páscoa”, sendo a atribuição de pontos realizada através da aproximação do telemóvel à respetiva placa, com recurso à tecnologia NFC. Nos pontos turísticos, a validação é feita diretamente na aplicação.

O passatempo decorre entre as 19h00 do dia 27 de março de 2026 e as 23h59 do dia 12 de abril de 2026. Apenas serão contabilizados os pontos obtidos dentro deste período.

Podem participar todas as pessoas com mais de 13 anos, sendo que os menores necessitam de autorização dos respetivos representantes legais. A participação é gratuita, estando limitada a um registo por utilizador.

Os prémios não são convertíveis em dinheiro nem transferíveis para terceiros, sendo atribuídos de acordo com a ordem de classificação final. A lista completa de prémios pode ser consultada no seguinte link: https://mun-trofa.pt/upload_files/1/1/Visitar/Eventos/RegrasAplicacao_VilaPascoa_Trofa2026.pdf

Esta iniciativa reforça o compromisso da Câmara Municipal da Trofa e da AEBA com a valorização do comércio tradicional, a promoção do território e a criação de experiências inovadoras que aproximam a comunidade da dinâmica local.

Grande ação policial apreende droga, armas e dinheiro

Sete pessoas foram detidas numa operação da Polícia Judiciária realizada ontem em várias zonas do país, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga, associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de armas.

A ação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga e decorreu no Baixo Minho, Vale do Ave, Grande Porto e também em Lisboa. No total, foram efetuadas mais de 30 buscas, tanto domiciliárias como em outros locais.

Quatro dos suspeitos foram detidos através de mandados emitidos pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão, entidade que dirige o inquérito.

Da operação resultou a apreensão de droga, dinheiro, viaturas, armas de fogo e munições. A ação contou com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Diretoria do Norte e do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

Esta investigação já tinha levado, no ano passado, à detenção de três pessoas (dois homens e uma mulher) que ficaram em prisão preventiva por decisão judicial.

Os sete detidos, alguns com antecedentes criminais, vão agora ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

Ex-jogador do Famalicão que ficou sem uma perna num acidente esteve com as seleções nacionais

Miguel Barbosa, ex-jogador do FC Famalicão que num trágico acidente ficou sem uma perna, tem desenvolvido o projeto Futebol para Amputados Portugal. O jovem jogador não perde uma oportunidade para dar conta do projeto e, esta semana, esteve junto das seleções nacionais sub-21 e A, conhecendo alguns dos jogadores.

Miguel Barbosa, que é natural de Barcelos, privou com alguns atletas das duas seleções, e assistiu a um treino dos sub-21, transmitindo a sua energia para a dupla jornada de qualificação para o Europeu do próximo ano.

O jovem é uma fonte de inspiração para muitos e teve esta oportunidade de privar com os jogadores das seleções pela ação da Fundação FPF.

Miguel Barbosa, que pelo FC Famalicão se sagrou campeão nacional júnior na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro do ano passado e ficou sem uma perna. Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional, tal como fez ao serviço da equipa sub-19 famalicense.