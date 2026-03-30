Beata Alexandrina: Santinha de Balasar nasceu há 122 anos

Integrada no evento “Vila Páscoa”, a Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a AEBA – Associação Empresarial do Baixo Ave, lançou uma aplicação que dá acesso a um passatempo interativo e totalmente gratuito, que irá atribuir 70 prémios, sendo que o primeiro prémio é uma viagem para duas pessoas à Disneyland Paris.

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo, o objetivo «é aproximar as pessoas do comércio local e valorizar os nossos espaços turísticos de forma divertida e interativa».

O segundo prémio consiste num equipamento de ar condicionado; o terceiro numa noite em quarto duplo com pequeno-almoço no Hotel Cidnay; o quarto um bilhete de entrada de 1 dia/1 parque na Disneyland Paris para duas pessoas; e o quinto num kit de emagrecimento.

A participação é simples, após o download da aplicação na Google Play Store ou Apple Store e respetivo registo, os utilizadores poderão acumular pontos através de compras em estabelecimentos aderentes e visitas a locais turísticos identificados na app.

As lojas aderentes estarão identificadas com a imagem da “Vila Páscoa”, sendo a atribuição de pontos realizada através da aproximação do telemóvel à respetiva placa, com recurso à tecnologia NFC. Nos pontos turísticos, a validação é feita diretamente na aplicação.

O passatempo decorre entre as 19h00 do dia 27 de março de 2026 e as 23h59 do dia 12 de abril de 2026. Apenas serão contabilizados os pontos obtidos dentro deste período.

Podem participar todas as pessoas com mais de 13 anos, sendo que os menores necessitam de autorização dos respetivos representantes legais. A participação é gratuita, estando limitada a um registo por utilizador.

Os prémios não são convertíveis em dinheiro nem transferíveis para terceiros, sendo atribuídos de acordo com a ordem de classificação final. A lista completa de prémios pode ser consultada no seguinte link: https://mun-trofa.pt/upload_files/1/1/Visitar/Eventos/RegrasAplicacao_VilaPascoa_Trofa2026.pdf

Esta iniciativa reforça o compromisso da Câmara Municipal da Trofa e da AEBA com a valorização do comércio tradicional, a promoção do território e a criação de experiências inovadoras que aproximam a comunidade da dinâmica local.