Bruno Loureiro usou cerca de 35 mil pregos para criar um retrato da Beata Alexandrina. A obra pode ser vista na Galeria Padre Marinho Pinho, um dos espaços do novo santuário de Balasar, na Póvoa de Varzim.

Quem se dirige à Capela do Sacrário passa obrigatoriamente pela peça. Está exposta no corredor de acesso a esta capela, onde decorre a adoração permanente do Santíssimo Sacramento.

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À primeira vista, o impacto vem do conjunto. De perto, revela-se o trabalho minucioso do artista, que fez de um material banal o ponto de partida para uma imagem cheia de expressividade e de carga simbólica. É uma técnica pouco comum, que pede tempo a quem a observa para captar todos os detalhes.

Também não é por acaso que a obra está naquele lugar. Colocada no caminho para um espaço de oração, junta a contemplação artística ao recolhimento e convida os visitantes a refletir sobre a figura retratada.

Beatificada em 2004 pelo Papa João Paulo II, Alexandrina de Balasar continua a ser uma das figuras religiosas com mais devotos na região.

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