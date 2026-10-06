Beatriz Sofia Correia é a vencedora do Prémio de História Alberto Sampaio 2026, pelo trabalho com o título “O Direito Punitivo sobre a Violência Conjugal na Diocese de Coimbra durante a Primeira Metade do Século XVIII: da teoria à prática”. O júri sublinha a solidez e qualidade científica do trabalho apresentado por Beatriz Sofia Correia, bem assim como o seu excelente contributo para um melhor conhecimento da Mulher no contexto da sociedade do período final da Época Moderna.

O júri congratulou-se ainda com a elevada qualidade da generalidade dos trabalhos admitidos, versando objetos de estudo de alguma forma relacionadas com as temáticas subjacentes ao âmbito do Prémio Alberto Sampaio.

A cerimónia de entrega do Prémio será realizada no próximo dia 1 de dezembro (A. Sampaio faleceu no dia 1Dez.1908) e, de acordo com a rotatividade prevista no Regulamento, terá este ano lugar, em Braga. O trabalho vencedor será publicado, também conforme prevê o Regulamento, na Revista de Guimarães.

O Prémio de História Alberto Sampaio, instituído em 1995 pelos Municípios de Guimarães e Vila Nova de Famalicão e pela Sociedade Martins Sarmento, foi renovado em 2016 com a participação também do Município de Braga. Mantém-se o objetivo de «homenagear e manter viva a pessoa e obra de Alberto Sampaio, promovendo o desenvolvimento dos estudos científicos e investigação nas áreas ligadas ao seu legado, em especial, nas disciplinas da História Social e Económica».

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