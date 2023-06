Beatriz Pereira é Campeã Nacional de Fundo em Sub-23

A próxima semana vai começar com uma nova atualização do preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo deverá ficar mais caro, enquanto que a gasolina deverá ficar mais barata.

Assim, espera-se que o aumento no gasóleo seja de 2 cêntimos por litro e a descida na gasolina chegue até ao meio cêntimo por litro.