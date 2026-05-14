Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Riba de Ave

Uma bebé nasceu, esta quinta-feira de manhã, dentro de uma ambulância dos Bombeiros de Riba de Ave, em Famalicão.

O caso aconteceu cerca das 07h30, quando a corporação transportava uma grávida para o Hospital de Famalicão. Já na zona de Avidos, a mulher entrou em trabalho de parto e o nascimento acabou por acontecer ainda durante a viagem.

A bebé foi assistida pelas bombeiras Elisabete Rodrigues e Rita Viana, com o apoio da equipa da VMER de Famalicão.

Após o parto, mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital de Famalicão, encontrando-se ambas bem de saúde.

Nas redes sociais, os Bombeiros de Riba d’Ave falaram num “milagre” e elogiaram a rapidez e profissionalismo da equipa envolvida.