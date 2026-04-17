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Bebidas alcoólicas regressam aos estádios da I Liga

No jogo da jornada 31, entre o Tondela e o Nacional, podem ser vendidas bebidas alcoólicas (teor alcoólico até 6,0% vol.).

A venda será feita segundo alguns parâmetros: apenas até 10 minutos após o início do jogo, durante o intervalo e até 10 minutos após o início da segunda parte. A cada adepto só podem ser vendidas, no máximo, três bebidas alcoólicas em material não contundente. A venda e consumo serão proibidos após o final do jogo, tal como não é permitida em regime de venda ambulante. Há, no entanto, exceções, designadamente nas zonas ZIP devidamente autorizadas.

Os adeptos que possam indiciar estar sob o efeito do álcool podem ser submetidos a teste e se recusarem serão colocados fora do recinto. Considera-se sob influência de álcool uma taxa igual ou superior a 0,8 g/l.

Este regresso – mais de 40 anos depois – de bebidas alcoólicas aos estádios será, por enquanto, em jogos-piloto.

 

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Famalicão: Sorriso felicita Braga pelo apuramento, mas avisa que vai lá buscar a vitória (c/vídeo)

Na noite do próximo domingo, o Famalicão visita Braga com o objetivo de alcançar uma vitória. É essa a vontade de Sorriso. O extremo, que esta época, na Liga, já marcou cinco golos e é responsável por 4 assistências, sabe que pela frente estará um adversário forte e motivado pela qualificação para as meias finais da Liga Europa.

Aliás, com desportivismo, Sorriso começa por felicitar os bracarenses, mas avisa que os famalicenses vão à “Pedreira” jogar «com as suas ideias e procurar a vitória».

Sorriso, não efetivando os objetivos da época (equipa está no quinto lugar e já igualou a pontuação da época passada [47 pontos]), reforça a importância da união «dentro e fora do campo, porque não chegamos a lado nenhum sozinhos. Seguimos pelos nossos objetivos». Refere que o que importa «é ajudar o Famalicão», acredita que no final «tudo vai dar certo» e pediu o apoio dos adeptos para o jogo de domingo.

Confira, no vídeo, as declarações de Sorriso.

Famalicão: GD Joane confirma Sérgio Campos e revela restante equipa técnica

Francisco Leite, Cláudio Araújo e Eduardo Ripas fazem parte da nova equipa técnica do GD Joane, liderada por Sérgio Campos. O clube fez o anúncio oficial na manhã desta sexta-feira.

O famalicense Sérgio Campos, de 29 anos, treinou esta época a AD Esposende e, antes, a AD Ninense, em apenas 13 jogos da época passada.

O GD Joane ocupa o oitavo lugar, com 41, da pró nacional da AF Braga. Este domingo, recebe Os Sandinenses.

Famalicão: AD Oliveirense festeja 74 anos com duelo de lendas e emoção em campo

A Associação Desportiva Oliveirense assinala, no próximo dia 20 de abril, o seu 74.º aniversário, marcando mais de sete décadas de história. Para celebrar a data, o clube preparou um conjunto de iniciativas que terão lugar no fim de semana de 24 e 25 de abril.

As comemorações arrancam na sexta-feira, dia 24 de abril, com o jogo da equipa sénior frente à AD Esposende, agendado para as 20h30, em mais uma jornada da pró nacional da AF Braga.

O ponto alto acontece no sábado, 25 de abril, às 16h00, no Estádio de Ribes, com um jogo comemorativo entre a equipa AD Oliveirense Legends e a FC Porto Vintage. Este encontro vai reunir antigos jogadores da equipa de Oliveira Santa Maria e várias antigas estrelas da formação azul e branca.

Famalicão: Mudança no banco do Joane e luta pelos pontos em destaque na AF Braga

Fim de semana de mais uma jornada dos respetivos campeonatos distritais de futebol. Destaque para o Joane, que esta semana ficou sem treinador e já tem substituto; para a AD Ninense que, na divisão de honra, luta pelo primeiro lugar, tal como S. Cosme, na série D da 1.ª divisão.

O GD Joane defronta Os Sandinenses em mais uma jornada da pró nacional da AF Braga, jogo marcado para o próximo domingo, às 16h00, no Estádio de Barreiros.

Recorde-se que a equipa do Joane tem um novo treinador, Sérgio Campos, que substitui André Brito que saiu no início desta semana.

A equipa forasteira encontra-se atualmente no quarto lugar, com 48 pontos, já a formação da casa está no oitavo lugar com 41 pontos, com sete de vantagem para a linha de água, tentam assim voltar às vitórias após dois desaires consecutivos.

Com menos um ponto, a AD Oliveirense visita o Vieira, o antepenúltimo classificado.

Na série A da divisão de honra, a AD Ninense defronta o Águias de Alvelos, numa jornada em que pode subir à liderança, caso haja uma derrota do líder Forjães – a distância entre as equipas é de apenas dois pontos.

A formação ninense é, nesta altura, com grande margem o melhor ataque com 48 golos, sendo a quarta melhor defesa do campeonato com 28 golos.

Numa altura em que faltam seis jornadas para o final, pelo menos a promoção parece bem encaminhada com uma vantagem de nove pontos para a equipa SC Cabreiros, que se encontra em terceiro lugar.

Na mesma divisão, mas na série B, a equipa do Bairro FC procura dar seguimento ao bom resultado alcançado na última jornada; desta vez recebe, no domingo, às 16h00, no Campo da Ribeira, a formação do Arões SC.

Já o Operário Famalicão tenta voltar às vitórias após ter empatado na jornada passada. Desta vez recebe o Ases de Santa Eufémia, jogo que irá decorrer no Parque Desportivo Arnaldo Fernandes com hora para o apito inicial às 16h00.

O Bairro FC e o Operário encontram-se em posições tranquilas da tabela (sétimo e décimo respetivamente) ainda com vantagem para a zona vermelha da tabela classificativa.

Na 1.ª divisão, série D, está acesa a luta pelo primeiro lugar. O Ronfe lidera com 53 pontos, seguido do Serzedelo e S. Cosme, ambos com menos um ponto. Na jornada deste fim de semana, o líder visita Mouquim; o Serzedelo viaja até Fradelos e o S. Cosme desloca-se a Calendário para defrontar a União Desportiva local.

Ainda nesta jornada, o Ribeirão recebe o Louro, o Lousado o Airão, Gondifelos e Delães medem forças e o Ruivanense visita o Carreira, de Barcelos.

Tiago Torres

Famalicão: Gustavo Sá é eleito (novamente) o melhor jovem da I Liga

O jovem internacional português sub-21 obteve 17,09% dos votos batendo a concorrência do companheiro de equipa Rodrigo Pinheiro, com o lateral-direito a ter 12,8% dos votos. O prémio é atribuído pelo Sindicato dos Jogadores e refere-se ao mês de março. Igual distinção, o médio criativo recebeu da I Liga.

Gustavo Sá foi titular nos jogos frente ao FC Arouca, Vitória SC e CD Nacional, contabilizando a assistência para o golo da vitória de Ibrahima Ba diante dos madeirenses.

O jovem formado no FC Famalicão é, assim, novamente eleito o melhor jovem jogador do mês, repetindo a distinção dos meses de agosto/setembro.

Gustavo Sá leva na presente temporada 30 jogos, com 4 golos e 2 assistências até ao momento, esta que é a terceira época em contexto sénior pelo emblema famalicense.

Tiago Torres

Famalicão: Sérgio Campos é o novo treinador do Joane

O treinador famalicense é o escolhido pela direção do GD Joane para substituir André Brito, que saiu do comando técnico da equipa no início desta semana.
Sérgio Campos, de 29 anos, treinou, esta época a AD Esposende e, antes, a AD Ninense, em apenas 13 jogos da época passada.
O GD Joane ocupa oitavo lugar, com 41, da pró nacional da AF Braga. Este domingo, recebe Os Sandinenses.