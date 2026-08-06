Ao contrário do que estava previsto, as bebidas em embalagens sem a marca “Volta” não deixam de poder ser vendidas a partir de 10 de agosto. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) esclareceu que os estabelecimentos podem continuar a vender os stocks existentes ao consumidor final.

A dúvida surgiu porque o fim do período de transição do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) estava marcado para 10 de agosto e a interpretação inicial apontava para a proibição da venda de embalagens sem a identificação “Volta” a partir dessa data.

Com o novo esclarecimento da APA, supermercados, lojas, distribuidores e estabelecimentos de hotelaria e restauração podem continuar a vender estas embalagens até esgotarem os stocks, desde que tenham sido colocadas no mercado antes da entrada em funcionamento do sistema.

A proibição passa a aplicar-se apenas aos produtores, embaladores e importadores, que deixam de poder colocar no mercado português novas embalagens de bebidas sem a marca “Volta”.