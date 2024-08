Belas mas perigosas: Cascatas do Gerês já fizeram 1 morto e 32 feridos desde 2022

Nos últimos doze meses, os preços para arrendar casa no distrito de Braga, onde se insere Vila Nova de Famalicão, registaram um aumento de 11,9%, de acordo com os dados recentes do índice de preços divulgado pelo portal Idealista.

Contrariamente a Braga, Viana do Castelo observou uma ligeira diminuição nos preços de arrendamento, com uma descida de 1,5% no mesmo período. Este contraste evidencia as diferenças regionais no mercado imobiliário em Portugal.

A nível nacional, o panorama mostra uma tendência de subida, com os preços das casas para arrendar a aumentarem 9,1% em julho de 2024, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo o Idealista, no final de julho deste ano, o custo mediano de arrendamento fixou-se em 16,3 euros por metro quadrado, refletindo uma subida trimestral de 1,6%.