Biblioteca Municipal de Famalicão concluída em outubro

A equipa principal do Futebol Clube Famalicão tem agendados dois jogos de preparação, inseridos no plano de preparação do arranque da Liga Portugal Betclic. A equipa de João Pedro Sousa vai defrontar o Futebol Clube Felgueiras 1932 e o Grupo Desportivo de Chaves, com os adeptos a terem a oportunidade de assistir a ambas as partidas.

O primeiro jogo será realizado no dia 29 de julho, às 18 horas, no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras. O segundo jogo será realizado no dia 4 de agosto, às 19.30 horas, no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Os bilhetes para público têm um custo de 5 euros e estão à venda em exclusivo nos estádios.