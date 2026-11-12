A reflexão sobre os problemas sociais e os desafios da sociedade está no centro do livro “Da Gaveta Para Fora – A Vida Faz-se em Cada Dia”, da autoria de José Maria Carneiro Costa, que será apresentado esta sexta-feira, 13 de novembro, em Vila Nova de Famalicão.

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A sessão está marcada para as 21h00, no Auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

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Na publicação, o autor reúne reflexões sobre temas como as desigualdades sociais, a precariedade no trabalho, a exclusão e as migrações. A obra procura despertar a consciência dos leitores para estas realidades e para a importância da participação de cada pessoa na transformação da sociedade.

José Maria Carneiro Costa é diácono permanente da Arquidiocese de Braga desde 2013. É também assistente diocesano espiritual da LOC/MTC e do Conselho Arquidiocesano da Ação Católica de Braga. Desde 2019, dirige o Serviço Arquidiocesano das IPSS e Misericórdias Canónicas.