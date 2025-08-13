Bilhetes à venda para o Tondela – Famalicão

á estão à venda os bilhetes para o jogo entre o Clube Desportivo de Tondela e o Futebol Clube de Famalicão, a contar para a 2.ª jornada da Liga Portugal Betclic. A partida realiza-se no próximo sábado, 16 de agosto, às 15h30, no Estádio Municipal de Rio Maior.
Os ingressos podem ser adquiridos na Loja Oficial do FC Famalicão, com o bilhete a custar 10 euros (disponível até às 12h00 de sábado). Há ainda a opção de bilhete e transporte por 25 euros, com a marcação do transporte a encerrar às 19h00 desta quinta-feira. A saída do autocarro está marcada para as 9h30 de sábado.
A Loja Oficial estará encerrada na sexta-feira, 15 de agosto.