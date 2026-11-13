O Binnar – Festival Internacional de Artes continua a animar Vila Nova de Famalicão em novembro e, no próximo domingo, 15 de novembro, faz uma paragem no Mosteiro de Arnoso. É lá que, às 17h00, sobe ao palco o concerto “Ruído Roído”.

A entrada é livre.

O espetáculo integra a programação da edição de 2026 do festival, que decorre ao longo do mês em vários pontos do concelho e tem organização da Câmara Municipal de Famalicão.

O Binnar apresenta-se como um festival internacional dedicado às artes e leva a cultura a diferentes espaços do território. Desta vez, o destaque vai para o Mosteiro de Arnoso, que acolhe música ao vivo num domingo à tarde.

Mais informação sobre o festival e a programação completa está disponível em www.binnar.org.