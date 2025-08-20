Bloco de Esquerda de Famalicão não vai concorrer às autárquicas 2025

O Bloco de Esquerda de Vila Nova de Famalicão anunciou que não terá candidatura às eleições autárquicas de 2025.

Em comunicado, a concelhia explicou que foi “uma decisão difícil mas consciente”, tomada após reflexão e debate interno. O partido considera que este é um período importante para “o fortalecimento interno” e para “aprofundar a intervenção política no concelho”.

O BE afirma que os próximos quatro anos servirão para reforçar a presença junto da população e preparar uma candidatura em 2029, com “uma alternativa socialista forte, coesa e enraizada”.

A concelhia deixou ainda um apelo: “Este é o momento de votar com consciência. É necessário derrotar a maioria de direita que domina o concelho e erguer uma barreira sólida contra a extrema-direita e contra a direita ultraliberal.”