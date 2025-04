Bloco de Esquerda visita Lameiras e reúne com Associação Cigana de Famalicão

O Bloco de Esquerda esteve esta quinta-feira na Urbanização das Lameiras, em contacto direto com moradores e comerciantes.

Em contexto de campanha, os representantes do partido percorreram várias habitações para escutar as preocupações e dialogar com a população. A comitiva reuniu-se ainda com Licínio Fernandes, presidente da Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Famalicão, sediada no local.

Em comunicado, o BE revela ter aproveitado o momento para apelar à mobilização dos famalicenses de forma a “derrotar o discurso de ódio da extrema-direita (Chega), bem como impedir a neoliberalização da Iniciativa Liberal e da AD”.