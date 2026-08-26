O BMW que esteve envolvido na perseguição a dois assaltantes, em Lisboa, pertence a uma empresa sediada em Famalicão, revela o Jornal de Notícias.

O caso aconteceu na Avenida de Berlim, onde o condutor do BMW M760 foi surpreendido por quatro assaltantes que circulavam em duas scooters. Sob ameaça de uma arma, entregou um relógio de luxo e algumas joias.

Após o assalto, o homem decidiu seguir os suspeitos e acabou por abalroar uma das scooters. Um dos assaltantes caiu na estrada e morreu depois de ser atingido por outra viatura. O segundo conseguiu escapar.

Segundo o JN, a empresa proprietária do BMW tem um capital social de 500 mil euros e um objeto social diversificado, que inclui atividades ligadas ao imobiliário e à promoção de eventos e atletas.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.