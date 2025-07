Bom Gosto já reabriu depois de “susto” com fritadeira que se incendiou

O defesa direito, de 23 anos, assinou um contrato com a duração de quatro temporadas com o FC Famalicão.

Na temporada transata representou o Clube Desportivo Nacional, naquela que foi a primeira experiência no futebol europeu.

No Brasil, o lateral teve um importante trajeto no Palmeiras. Gustavo Garcia sagrou-se bicampeão brasileiro e venceu a Taça Libertadores, tendo ainda participado em conquistas nas equipas de formação do emblema paulista.

O defesa junta, ainda, êxitos na seleção brasileira, mostrando no currículo o título de campeão mundial de sub-17.

“Reuni com a minha família assim que soube do interesse e sentimos que seria um grande passo na minha carreira”, começou por dizer, revelando ter recolhido informações privilegiadas sobre o Famalicão junto de Lucas Calegari, Ian Custódio, Otávio e Sorriso “e todos rasgaram elogios ao clube. Já tive a oportunidade de comprovar tudo o que me disseram e agradeço-lhes por me terem aberto um caminho para tocar a minha vida”.

Feliz, Gustavo Garcia mostra-se convicto de que “a equipa fará uma grande época” e promete dar o seu melhor “por esta camisola”. O lateral enaltece “as grandes condições” que os jogadores têm à disposição no Centro de Treinos, até porque “é neste tipo de ambiente e estrutura que todos querem estar”.