Bombeiro famalicense com Parkinson vai subir os 566 degraus do Bom Jesus

Na manhã deste sábado, o Santuário do Bom Jesus, em Braga, volta a ser palco de mais uma edição dos Escadórios da Humanidade, com a prova mais participada de sempre.

A edição de 2025 conta com 1 900 bombeiros, de vários países do mundo, que vão colocar-se à prova nos 566 degraus do santuário, com 30 quilos de equipamento.

O último a enfrentar a prova será o famalicense Luís Filipe da Silva, que repete o desafio do último ano, e apesar da doença de Parkinson e fibromialgia, vai superar-se e inspirar os colegas de profissão.

Famalicão: Candidato da Iniciativa Liberal a Joane vai ouvir a comunidade

O candidato da Iniciativa Liberal à Junta de Freguesia de Joane inicia, este domingo, encontros com a comunidade para apresentar ideias do seu programa, prestar esclarecimentos e ouvir as propostas dos eleitores.

A primeira das “Conversas com o Plácido” decorre entre as 9 e as 12 horas, no Largo 3 de Julho. Em comunicado, a candidatura de Plácido Dias considera este evento «um exemplo de presidência mais presente que a Iniciativa Liberal pretende levar a cabo. Escutar os cidadãos e compreender os seus problemas é a função central de um presidente de junta».

Plácido Dias compromete-se a ter uma Junta «bem mais transparente e com a qual seja fácil comunicar»; seja através da maior presença e disponibilidade do candidato, seja pela utilização das redes sociais e site da junta de freguesia como plataformas de comunicação com os cidadãos e partilha de informação.

Famalicão: Ribeirão prepara estreia na 1.ª divisão da AF Braga

Este fim de semana será dado o pontapé de saída na 1.ª divisão da AF Braga e na série D, onde estão as equipas famalicenses, há vários dérbis. Realce para a estreia da Associação Ribeirão (ex-Ribeirão FC) que começa com uma curta viagem, a Lousado, para defrontar a equipa local. Esta partida joga-se no domingo, às 16 horas.

A equipa ribeirense é treinada por Tiago Mota e neste “renascimento” após problemas (financeiros) da SAD do Ribeirão FC, que desistiu da divisão de honra, o clube cuidou de reerguer o futebol sénior. Vai começar onde tudo começa, na 1.ª divisão, com um forte espírito de grupo e de reconquista do nome e da credibilidade perdidos nas três últimas épocas.

Desta jornada, e ainda este sábado, a ADJ Mouquim recebe, às 16 horas, o Serzedelo e a UD Calendário, à mesma hora, recebe o Fradelos. Duas horas depois, novo dérbi entre o Gondifelos e o Louro.

No domingo, sempre às 16 horas, os vizinhos Delães e Ruivanense defrontam-se e o S. Cosme visita o Airão.

Famalicão: Equipa feminina joga este sábado a partida em atraso da 1.ª jornada

Na tarde deste sábado, a partir das 15 horas, o FC Famalicão joga a partida em atraso da primeira jornada da 2.ª divisão nacional. O encontro com o Gil Vicente joga-se no campo n.º 2 do Estádio Municipal.

Recorde-se que na segunda jornada, disputada no passado sábado, a equipa famalicense venceu, 2-0, em casa do Rio Maior.

Entretanto, já é conhecido o adversário da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Trata-se do SC Castêlo da Maia e o jogo disputa-se no fim de semana de 4 e 5 de outubro.

Famalicão: Nine inaugurou monumento ao ferroviário

Na passagem dos 150 anos da estação, a freguesia de Nine já tem um monumento de homenagem aos ferroviários. A inauguração foi na quarta-feira com a presença do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, e do presidente da Junta, Paulo Oliveira.

O monumento é a ligação entre a peça colocada à entrada da estação ferroviária e a rotunda em frente, onde estão assinaladas 14 datas marcantes numa linha cronológica – desde 1862, quando foi iniciado o estudo da ligação da via férrea, até 2025, ano em que se comemoram os 150 anos da primeira viagem de comboio na linha do Minho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, «a ferrovia foi determinante para o crescimento da freguesia e continua a ser essencial pela mobilidade que garante às cidades da região. Foi emprego para muita gente e motivo para muitos se fixarem aqui, fazendo crescer o território».

O presidente da Junta, Paulo Oliveira, referiu-se também à importância da estação ferroviária para a freguesia. «É uma ligação muito forte e são muitos os que estamos aqui a homenagear», frisou.

Nas datas históricas inscritas no monumento há a de 1875, de inauguração da Estação de Nine, mas também outras marcantes como a de 1936, ano das grandes obras na gare, assim como 2004, ano da duplicação e eletrificação da linha do Porto até Braga.

Famalicão: Nine requalificou Polidesportivo e Parque Infantil em Coura

O polidesportivo e o parque infantil de Coura de Nine foram requalificados e estão ao serviço da população.

O espaço está equipado com iluminação, piso de relva sintética, de balizas de futebol de 5, cestos de basquetebol, rede de ténis, equipamentos de exercício ao ar livre e uma mesa de jogos. O parque infantil foi também remodelado, com novos equipamentos para as crianças.

«Esta zona da freguesia tem crescido com nova construção e mais moradores e o investimento feito procura criar melhores condições para que as famílias se juntem aqui em momento de diversão e lazer», assinalou o presidente da Câmara ao final da tarde desta quarta-feira, dia da inauguração.

A obra resulta de um investimento municipal de cerca de 65 mil euros.

 

Famalicão: Mário Passos compromete-se com medidas para a juventude

O candidato da coligação Mais Ação, Mais Famalicão compromete-se a colocar os jovens no centro das políticas públicas, caso vença as eleições autárquicas. Descreveu algumas das medidas que pretende implementar para esta faixa etária, mas também desafiou os jovens a serem protagonistas ativos. «A vossa voz é muito importante. É essencial para construirmos um concelho cada vez mais preparado para os desafios do futuro», mencionou.

Reunido com jovens, na passada quinta-feira, em Calendário, Mário Passos elencou algumas das medidas do seu programa eleitoral para as novas gerações, como o reforço das bolsas de estudo para os jovens famalicenses que frequentam o ensino superior; disponibilizar aos jovens lotes urbanizados a preços acessíveis para construção de habitação; criar um programa municipal de estágios curriculares; apoiar os jovens na orientação vocacional do seu percurso formativo e proporcionar cada vez mais condições para o seu bem-estar emocional e mental, reforçando o acompanhamento clínico atualmente existente.

O candidato da coligação falou ainda noutras medidas que, não se dirigindo especificamente aos jovens, também podem dizer-lhes respeito. É o caso do futuro Multiusos de Famalicão, das novas piscinas de 50 metros, do Centro de Atletismo, da requalificação do parque escolar concelhio, da ampliação da rede de espaços desportivos municipais, da criação de espaços de coworking, da abertura de um novo Centro de Criação Artística, entre outros.