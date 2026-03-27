Bombeiros acionados para incêndio em casa na freguesia de Brufe

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, ao final da tarde desta sexta feira, para um incêndio habitacional, na freguesia de Brufe.

O alerta chegou cerca das 19h10, para a Rua Manuel Rodrigues de Oliveira.

O incêndio ficou circunscrito à área da cozinha, com origem num eletrodoméstico.

A situação foi rapidamente resolvida, sem registo de feridos, graças à rápida intervenção dos soldados da paz.