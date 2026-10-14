Ao início da tarde desta quarta-feira, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim foram acionados para um incêndio num cabeleireiro e barbearia, localizados na rua da fábrica, no lugar das Fontainhas, freguesia de Balasar.

O alerta surgiu por volta das 13h30 e para o combate às chamas foram mobilizadas duas viaturas que serviram de apoio aos operacionais que evitaram a propagação do incêndio às habitações mais próximas.

Não há registo de feridos, apenas danos materiais, e as avaliações preliminares apontam para um curto-circuito na rede elétrica como a causa mais provável do incêndio.