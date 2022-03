Os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave foram, na manhã desta quarta-feira, acionados para um incêndio numa habitação da freguesia da Carreira.

De acordo com o socorro, uma pessoa ficou ferida e necessitou de assistência hospital, tendo sido levada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O alerta para o fogo foi dado às 07h36.