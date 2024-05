Bombeiros ameaçam ficar parados e “deixar arder” enquanto não chegar um pedido de desculpas e uma reunião com o governo

A fase mais crítica do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) começa este sábado, dia 1 de junho, mas a disponibilidade dos bombeiros voluntários está em risco. António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), manifestou indignação perante comentários de Duarte da Costa, presidente da Proteção Civil, que afirmou que “os bombeiros voluntários ainda não estão organizados para ter um comando efetivo”.

Sentindo-se ofendidos, os bombeiros exigem um pedido de desculpa e uma reunião com o Governo. Caso não haja resposta, os comandantes do Conselho Nacional Operacional de Bombeiros admitem reconsiderar a sua participação nas escalas do DECIR e nas estruturas da ANEPC.

A LBP quer saber se o Governo apoia os bombeiros, essenciais para o combate aos incêndios florestais que marcam esta época.