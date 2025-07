Bombeiros apelam ao respeito pelas zonas de socorro

A intervenção que o Município de Famalicão vai fazer no Castro de S. Miguel-o-Anjo, em Calendário, é alvo de críticas da comissão política concelhia do PAN. O partido, segundo informa em comunicado, pediu esclarecimentos para «obter informação sobre que tipo de obra está prevista para o local», mas Sandra Pimenta, candidata à Câmara Municipal, já anuncia «que este projeto é mais um exemplo da falta de visão ambiental e sustentável para o concelho».

O partido defende «a proteção total desses espaços, com vista a potenciar um aumento da biodiversidade e da floresta natural» e considera que «a constante artificialização de espaços verdes ou florestais e e a colocação de equipamentos desportivos ou outros, em nada acrescentam aos propósitos ambientais e é reflexo de uma visão presa no século XIX».

Recorde-se que ao final da tarde desta quinta-feira, foi assinado o auto de consignação para as obras de valorização do Castro de S. Miguel-o-Anjo. Os trabalhos – um investimento de 376 mil euros – vão permitir, daqui a um ano, o acesso e fruição deste espaço, acautelando todas as condições de segurança e salvaguarda do património arqueológico, anunciou Mário Passos, presidente da Câmara Municipal. No local será construído um parque de lazer, criados percursos, sinalética e áudio-guias.