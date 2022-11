Bombeiros de Famalicão cumprem tradição

Famalicão: CIOR no oitavo congresso do Ensino Profissional

A Escola Profissional CIOR estará presente no VIII Congresso do Ensino Profissional, organizado pela ANESPO. Subordinado ao tema “Ensino Profissional – Construir Pontes para o Futuro”, o congresso decorre no auditório do TECMAIA, na Maia, na próxima quinta e sexta feira.

O encontro «será um momento de reflexão e de partilha sobre as realidades do ensino profissional ao longo dos seus 33 anos, a sua importância no sistema educativo nacional e os desafios que temos que enfrentar no futuro próximo com base em novos paradigmas, que por certo surgirão», adianta Amadeu Dinis, diretor da escola famalicense e vice-presidente da direção da Associação Nacional de Escolas Profissionais.

O congresso terá a presença do Ministro da Educação, João Costa, na cerimónia de abertura, e o Secretário de Estado da Educação, António Leite, no encerramento. Durante os dois dias, estarão presentes individualidades e personalidades de mérito cultural, educacional e académico.

Está prevista a participação de 250 delegados, das diferentes Escolas Profissionais do continente e das Regiões Autónomas e cerca de meia centena de convidados de diversos órgãos e departamentos da administração central, regional e local, parceiros sociais e outras organizações interessadas no sucesso do ensino e da formação profissional.

Este encontro das escolas e demais parceiros vai no sentido de refletir sobre o percurso das Escolas Profissionais, iniciado há 33 anos, abordar as questões que o momento atual coloca, designadamente, as incidências da crise pandémica e emergência da crise económica causada pela guerra na Ucrânia e perspetivar o futuro. Os desafios da sociedade e da economia 4.0 e 5.0 que requerem mudanças de paradigma às quais as Escolas Profissionais têm que dar resposta, serão outros temas em análise.

A ANESPO representa a generalidade das Escolas Profissionais, contando com 156 escolas/sede e com 200 estabelecimentos de ensino, incluindo polos, envolvendo cerca de 46.000 alunos em múltiplas formações constantes do CNQ – Catálogo Nacional de Qualificações.