Bombeiros de Famalicão e Famalicenses acionados para incêndio em tinturaria durante a madrugada

A equipa feminina do Andebol ACV foi galardoada, este domingo, como campeã regional. Trata-se do segundo título do clube, depois de igual feito dos seniores masculinos.

Na breve cerimónia de imposição de insígnias, que decorreu no Pavilhão Terras de Vermoim, participou Manuel Moreira, presidente da Associação de Andebol de Braga, Pedro Oliveira, vereador com o pelouro do desporto da Câmara Municipal, e Filipe Cruz, pela empresa Cruz & Monteiro, principal patrocinador da equipa.

Em termos competitivos, o fim de semana teve vários jogos, com as equipas de sub-18, sub-16 e sub 14 masculinos e as sub-14 femininas a registarem um saldo bastante positivo: apenas um desaire, dos sub-18 masculinos, diante do Académica de S Mamede.